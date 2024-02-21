Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко
Киев • УНН
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" слагает мандат.
Народный депутат из фракции Слуга народа Вячеслав Медяник слагает мандат, сообщил в среду нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.
Детали
"Народный депутат Медяник (Слуга народа) слагает мандат", - написал Гончаренко.
Теперь в Верховной Раде останется всего 400 нардепов.
Добавим
Ранее СМИ сообщали, что у Медяника серьезные проблемы со здоровьем. Он планирует выехать на лечение за границу.
Медяник является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Был избран на выборах в 2019 году по 27 округу Днепра.
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Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" слагает мандат.
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