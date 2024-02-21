Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко

Народный депутат из фракции Слуга народа Вячеслав Медяник слагает мандат, сообщил в среду нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

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"Народный депутат Медяник (Слуга народа) слагает мандат", - написал Гончаренко.

Теперь в Верховной Раде останется всего 400 нардепов.

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Ранее СМИ сообщали, что у Медяника серьезные проблемы со здоровьем. Он планирует выехать на лечение за границу.

Медяник является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Был избран на выборах в 2019 году по 27 округу Днепра.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп