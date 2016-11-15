В.Путин уволил А.Улюкаева с должности министра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин уволил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Путин уволил Улюкаева с должности главы МЭР (Министерство экономического развития - ред.) своим указом в связи с утратой доверия", - сообщил Д.Песков.
Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева.
По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.
В свою очередь представитель "Роснефти" заявил, что компания приобрела 50% акций "Башнефть" в соответствии с законодательством России.