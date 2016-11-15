В.Путін звільнив О.Улюкаєва з посади міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін звільнив Олексія Улюкаєва із посади міністра економічного розвитку РФ. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Путін звільнив Улюкаєва з посади голови МЕР (Міністерства економічного розвитку — ред.) своїм указом у зв’язку із втратою довіри”, — повідомив Д.Пєсков.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва.
За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.
У свою чергу представник “Роснефти” заявив, що компанія придбала 50% акцій “Башнефть” відповідно до законодавства Росії.