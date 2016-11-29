В.Путин использовал В.Януковича, как элемент гибридной войны - эксперт

"Его (Януковича - ред.) использовали как элемент гибридной войны. И действительно, появление его не случайно", - сказал эксперт.

Он назвал большим просчетом украинской стороны тот факт, что именно накануне встречи министров иностранных дел, Виктору Януковичу было разрешено четырехчасовой эфир, где он воспроизводил подготовленные Кремлем тезисы.

Д.Снегирев добавил, что Россия продолжает выполнять свой план в попытке обвинить Украину в отходе от минских соглашений.

"Россия выполняет свой план. Руками тех так называемых ура-патриотов, экспертов, независимых СМИ нас фактически пытаются решить, подтолкнуть к активизации боевых действий, чтобы обвинить Украину в отходе от минских соглашений", - пояснил эксперт.

Напомним, на днях экс-президент Украины Виктор Янукович дал две пресс-конференции после допросов по делу экс-беркутовцев.

Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.