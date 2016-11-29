В.Путін використав В.Януковича, як елемент гібридної війни – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Те, що саме напередодні зустрічі міністрів іноземних справ, екс-президенту України Віктору Януковичу було дозволено кількагодинний ефір – це великий прорахунок української сторони. Про це в ефірі "5 каналу" сказав експерт з військових питань, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, передає УНН.
"Його (В.Януковича – ред.) використали, як елемент гібридної війни. І дійсно, поява його невипадкова", - сказав експерт.
Він назвав великим прорахунком української сторони той факт, що саме напередодні зустрічі міністрів іноземних справ, Віктору Януковичу було дозволено чотирьохгодинний ефір, де він продукував підготовлені Кремлем тези.
Д.Снєгирьов додав, що Росія продовжує виконувати свій план у спробі звинуватити Україну у відході від мінських угод.
"Росія виконує свій план. Руками тих так званих ура-патріотів, експертів, незалежних ЗМІ нас фактично намагаються розв'язати, підштовхнути до активізації бойових дій, щоб звинуватити Україну у відході від мінських угод", - пояснив експерт.
Нагадаємо, днями екс-президент України Віктор Янукович дав дві прес-конференції після допитів у справі екс-беркутівців.
Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.