В.Путин назвал организаторов энергоблокады Крыма "удивительными идиотами"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что до конца этого года в оккупированном Крыму будет проведена магистральная труба, которая решит энергетические проблемы республики, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
"В конце этого года должна прийти магистральная газовая труба. С этого момента и начнется полноценная газификация и электроснабжение от собственной генерации", - сказал он, добавив, что после этого энергетические проблемы Крыма" будут закрыты полностью и на годы вперед".
Кроме того, президент РФ выразил недоумение по поводу слабой реакции правозащитных организаций на акции, связанные с энергоблокадой Крыма и прекращением подачи воды в регионе.
"Все молчат, как будто так и надо", - удивился он.
В.Путин также заявил, что не понимает целей организаторов блэкаута, и назвал их "удивительными идиотами".
Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".