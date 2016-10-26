В.Путін назвав організаторів енергоблокади Криму “дивовижними ідіотами”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що до кінця цього року в окупований Крим буде проведена магістральна труба, яка вирішить енергетичні проблеми республіки, передає УНН із посиланням на “Газета.Ru”.
“У кінці цього року повинна прийти магістральна газова труба. З цього моменту і почнеться повноцінна газифікація і електропостачання від власної генерації”, — сказав він, додавши, що після цього енергетичні проблеми Криму “будуть закриті повністю і на роки вперед”.
Крім того, президент РФ висловив здивування з приводу слабкої реакції правозахисних організацій на акції, пов’язані з енергоблокадою Криму та припиненням подачі води в регіон.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Н.Поклонська: збиток Криму від енергоблокади склав 2,5 млрд рублів
“Усі мовчать, наче так і треба”, — здивувався він.
В.Путін також заявив, що не розуміє цілей організаторів блекаута, і назвав їх “дивовижними ідіотами”.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.