В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на въезд в Украину есть очереди - ГПСУ

В двух пунктах пропуска на въезд в Украину зафиксировано скопление транспорта. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

По состоянию на 08:30 напротив пункта пропуска "Краковец" находится 100 автомобилей на въезд в Украину. Напротив пункта пропуска "Шегини" на въезд ожидает 110 автомобилей. В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд не наблюдается