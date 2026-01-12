В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на въезд в Украину есть очереди - ГПСУ

$42.990.00
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 19695 просмотра
11 января, 18:21 • 19695 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 28725 просмотра
11 января, 16:41 • 28725 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 27194 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 27198 просмотра
11 января, 11:39 • 27198 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 49824 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 35336 просмотра
11 января, 06:05 • 35336 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 34865 просмотра
11 января, 04:31 • 34865 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 44795 просмотра
10 января, 11:45 • 44795 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 70563 просмотра
10 января, 08:55 • 70563 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Урсула фон дер Ляйен: Россия должна доказать готовность к миру после согласования плана гарантий для Украины11 января, 22:25 • 7992 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 12130 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto12 января, 00:00 • 11140 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 11427 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов02:10 • 5922 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 49824 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 63133 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 111490 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 137841 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 106907 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 11491 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 12193 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 24006 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 26564 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 82433 просмотра
В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на въезд в Украину есть очереди - ГПСУ

Киев • УНН

 • 28 просмотра

На пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" зафиксированы очереди на въезд в Украину. 210 автомобилей и 18 автобусов ожидают проезда.

В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на въезд в Украину есть очереди - ГПСУ

В двух пунктах пропуска на въезд в Украину зафиксировано скопление транспорта. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

По состоянию на 08:30 напротив пункта пропуска "Краковец" находится 100 автомобилей на въезд в Украину. Напротив пункта пропуска "Шегини" на въезд ожидает 110 автомобилей. В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд не наблюдается

- говорится в сообщении.

Также напротив пункта пропуска "Краковец" на въезд в Украину ожидает 8 автобусов, напротив пункта пропуска "Шегини" – 10 автобусов. На выезд из Украины скопления автобусов не зафиксировано.

В ГПСУ призвали водителей учитывать погодные условия, заблаговременно планировать маршрут, корректно рассчитывать время в пути и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Водитель Range Rover травмировал пограничника при попытке прорыва границы - ГПСУ11.01.26, 12:55 • 4312 просмотров

Ольга Розгон

