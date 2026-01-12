В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" на въезд в Украину есть очереди - ГПСУ
Киев • УНН
На пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" зафиксированы очереди на въезд в Украину. 210 автомобилей и 18 автобусов ожидают проезда.
В двух пунктах пропуска на въезд в Украину зафиксировано скопление транспорта. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
По состоянию на 08:30 напротив пункта пропуска "Краковец" находится 100 автомобилей на въезд в Украину. Напротив пункта пропуска "Шегини" на въезд ожидает 110 автомобилей. В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд не наблюдается
Также напротив пункта пропуска "Краковец" на въезд в Украину ожидает 8 автобусов, напротив пункта пропуска "Шегини" – 10 автобусов. На выезд из Украины скопления автобусов не зафиксировано.
В ГПСУ призвали водителей учитывать погодные условия, заблаговременно планировать маршрут, корректно рассчитывать время в пути и выбирать менее загруженные пункты пропуска.
