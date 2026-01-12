У пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" на в’їзд в Україну є черги - ДПСУ

У двох пунктах пропуску на в’їзд в Україну зафіксовано накопичення транспорту. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Станом на 08:30 навпроти пункту пропуску "Краківець" перебуває 100 автівок на в'їзд в Україну. Навпроти пункту пропуску "Шегині" на в’їзд очікує 110 автівок. В інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд не спостерігається