У пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" на в’їзд в Україну є черги - ДПСУ

05:16 • 10485 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 19848 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 28846 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 27305 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 27287 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 50002 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 35415 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34883 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44804 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 70591 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України11 січня, 22:25 • 8208 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 12295 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 11264 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 11600 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів02:10 • 6152 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 50015 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 63236 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 111581 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 137930 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 106996 перегляди
Дональд Трамп
Джером Пауелл
Віталій Кличко
Алі Хаменеї
Лев XIV
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Ґренландія
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 11619 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 12313 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 24037 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 26593 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 82462 перегляди
У пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" на в’їзд в Україну є черги - ДПСУ

Київ • УНН

 • 82 перегляди

На пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" зафіксовано черги на в'їзд в Україну. 210 автомобілів та 18 автобусів очікують проїзду.

У пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" на в’їзд в Україну є черги - ДПСУ

У двох пунктах пропуску на в’їзд в Україну зафіксовано накопичення транспорту. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

Станом на 08:30 навпроти пункту пропуску "Краківець" перебуває 100 автівок на в'їзд в Україну. Навпроти пункту пропуску "Шегині" на в’їзд очікує 110 автівок. В інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд не спостерігається

- йдеться у повідомленні.

Також навпроти пункту пропуску "Краківець" на в’їзд в Україну очікує 8 автобусів, навпроти пункту пропуску "Шегині" – 10 автобусів. На виїзд з України накопичення автобусів не зафіксовано.

У ДПСУ закликали водіїв враховувати погодні умови, завчасно планувати маршрут, коректно розраховувати час у дорозі та обирати менш завантажені пункти пропуску.

Водій Range Rover травмував прикордонника під час спроби прориву кордону - ДПСУ11.01.26, 12:55 • 4312 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоАвто
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна