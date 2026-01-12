У пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" на в’їзд в Україну є черги - ДПСУ
Київ • УНН
На пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині" зафіксовано черги на в'їзд в Україну. 210 автомобілів та 18 автобусів очікують проїзду.
У двох пунктах пропуску на в’їзд в Україну зафіксовано накопичення транспорту. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
Станом на 08:30 навпроти пункту пропуску "Краківець" перебуває 100 автівок на в'їзд в Україну. Навпроти пункту пропуску "Шегині" на в’їзд очікує 110 автівок. В інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд не спостерігається
Також навпроти пункту пропуску "Краківець" на в’їзд в Україну очікує 8 автобусів, навпроти пункту пропуску "Шегині" – 10 автобусів. На виїзд з України накопичення автобусів не зафіксовано.
У ДПСУ закликали водіїв враховувати погодні умови, завчасно планувати маршрут, коректно розраховувати час у дорозі та обирати менш завантажені пункти пропуску.
