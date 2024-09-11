В ПЦУ сделали заявление относительно нападения на митрополита Климента: детали

Оснований утверждать о религиозных или политических мотивах нападения на митрополита Симферопольского и Крымского Климента - нет. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), передает УНН.

"После исследования обстоятельств, в результате которых митрополит Симферопольский и Крымский Климент получил телесные повреждения, о чем сообщали украинские медиа, информируем, что из имеющихся свидетельств и доказательств нет оснований утверждать о религиозных или политических мотивах инцидента", - говорится в заявлении.

В ПЦУ добавили, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью сейчас нет.

Напомним

В социальных сетях опубликовали видео, в описании которого сообщается, что трое неизвестных возле Михайловского собора в Киеве совершили нападение на представителя церкви - военнослужащим ВСУ. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, на место выехала следственно-оперативная группа.

Напад на священника у Києві: постраждав митрополит Кримський Климент