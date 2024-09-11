У ПЦУ зробили заяву щодо нападу на митрополита Климента: деталі
Київ • УНН
Київська Митрополія ПЦУ заявила про відсутність доказів релігійних чи політичних мотивів нападу на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента. Постраждалому надано медичну допомогу, загрози його життю немає.
Підстав стверджувати про релігійні чи політичні мотиви нападу на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента - немаєю Про це йдеться у заяві пресслужби Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), передає УНН.
"Після дослідження обставин, внаслідок яких митрополит Сімферопольський і Кримський Климент зазнав тілесних ушкоджень, про що повідомляли українські медіа, інформуємо, що з наявних свідчень та доказів немає підстав стверджувати про релігійні чи політичні мотиви інциденту" - йдеться у заяві.
У ПЦУ додали, що постраждалому надано необхідну медичну допомогу, загрози його життю та здоровʼю зараз немає.
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В соціальних мережах опублікували відео, в описі якого повідомляється, що троє невідомих біля Михайлівського собору в Києві скоїли напад на представника церкви - військовослужбовцем ЗСУ. Поліція встановлює обставини події, на місце виїхала слідчо-оперативна група.
Напад на священника у Києві: постраждав митрополит Кримський Климент11.09.24, 11:09 • 27188 переглядiв