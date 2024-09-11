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Напад на священника у Києві: постраждав митрополит Кримський Климент

Напад на священника у Києві: постраждав митрополит Кримський Климент

Київ • УНН

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Троє невідомих побили митрополита Кримського Климента поблизу Михайлівського монастиря в Києві. Постраждалий вважає, що напад був спланований, оскільки стався в місці без камер спостереження.

Уночі поблизу Михайлівського монастиря у Києві троє невідомих побили митрополита Кримського та Сімферопольського Климента, повідомив уповноважений Кримської єпархії ПЦУ Андрій Щекун "Суспільному", повдіомляє УНН.

За інформацією митрополита, напад стався близько 23:00, коли він прямував до своєї келії в Михайлівському монастирі. Троє невідомих зупинили Климента, звернувшись до нього зі словами: "Владико, благословіть". Однак після цього почали бити митрополита.

Митрополит вважає, що напад на нього був ретельно спланований, оскільки він стався в місці, де відсутні камери спостереження.

На момент нападу він перебував у Києві за запрошенням "Кримської Платформи" — міжнародної ініціативи, спрямованої на деокупацію Криму та підтримку прав кримських татар і українців на півострові.

Нагадаємо 

В соціальних мережах опублікували відео, в описі якого повідомляється, що троє невідомих біля Михайлівського собору в Києві скоїли напад на представника церкви - військовослужбовцем ЗСУ. Поліція встановлює обставини події, на місце виїхала слідчо-оперативна група

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП

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