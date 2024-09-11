Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

Ночью вблизи Михайловского монастыря в Киеве трое неизвестных избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, сообщил уполномоченный Крымской епархии ПЦУ Андрей Щекун «Суспільному», сообщает УНН.

По информации митрополита, нападение произошло около 23:00, когда он направлялся к своей келье в Михайловском монастыре. Трое неизвестных остановили Климента, обратившись к нему со словами: «Владыка, благословите». Однако после этого начали избивать митрополита.

Митрополит считает, что нападение на него было тщательно спланировано, поскольку оно произошло в месте, где отсутствуют камеры наблюдения.

На момент нападения он находился в Киеве по приглашению «Крымской Платформы» - международной инициативы, направленной на деоккупацию Крыма и поддержку прав крымских татар и украинцев на полуострове.

Напомним

В социальных сетях опубликовали видео, в описании которого сообщается, что трое неизвестных возле Михайловского собора в Киеве совершили нападение на представителя церкви - военнослужащим ВСУ. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, на место выехала следственно-оперативная группа