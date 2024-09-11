Поліція розслідує напад на священника-військовослужбовця у Києві

В соціальних мережах опублікували відео, в описі якого повідомляється, що троє невідомих біля Михайлівського собору в Києві скоїли напад на представника церкви - військовослужбовцем ЗСУ. Поліція встановлює обставини події, на місце виїхала слідчо-оперативна група. Про це у середу повідомила пресслужба поліції Києва, передає УНН.

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Як повідомляється, про інцидент поліцейські дізнались сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ

Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом - йдеться у повідомленні поліції.

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