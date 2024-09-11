Полиция расследует нападение на священника-военнослужащего в Киеве

В социальных сетях опубликовали видео, в описании которого сообщается, что трое неизвестных возле Михайловского собора в Киеве совершили нападение на представителя церкви - военнослужащим ВСУ. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, на место выехала следственно-оперативная группа. Об этом в среду сообщила пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

Детали

Как сообщается, об инциденте полицейские узнали сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было отмечено, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, который также является военнослужащим ВСУ

Указанное событие зарегистрировано, проводится проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства. Дополнительную информацию предоставим позже - говорится в сообщении полиции.

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