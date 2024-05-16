В ПЦУ рассказали, какую символику имеют вышиванки священнослужителей

Облачения священнослужителей имеют свою традицию и могут многое рассказать. В день вышиванки в Православной церкви Украины рассказали о значении выбора вышитого наряда и что одевают священнослужители на праздники. Об этом сообщает УНН исо ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Детали

В ПЦУ отметили, что каждая одежда священнослужителя имеет свое символическое значение. Верхняя одежда (ризы, или фелоны) не относятся к мирской моде и не меняются под ее влиянием. Такая одежда должна соответствовать канонам церкви, ведь символизирует багряницу, в которую одели Христа воины, а в духовном смысле означает "ризу правды".

Ризы бывают праздничными и повседневными. Особенно нарядными, как отмечается, являются праздничные ризы, созданные специально для праздничных богослужений, расшитые золотистыми или серебристыми нитями, различными узорами и техниками.

Самые популярные орнаменты для риз - геометрический, растительный, флористический. Также для декора используют люрексовые, шелковые и металлизированные нити.

В ПЦУ рассказали, что в мастерской в Свято-Михайловском монастыре мастерицы работают как вручную, так и с помощью автоматического оборудования. Чаще всего используют элементы традиционной киевской и черниговской вышивки.

"Растительные орнаменты символизируют жизнь. Квадраты символизируют совершенство, гармонию, внутреннее спокойствие. Треугольники - Святую Троицу, ромбы - плодородную землю, достаток. Кресты различных вариаций, размеров и обрамления - знак Христовой веры, спасения души, победы над смертью", - указали в ПЦУ.

Как отмечается, не только форма вышитых узоров несет значение, но и цвет нитей. Каждый цвет и их сочетание имеют свое особое значение.

Белый цвет символизирует энергию, силу, жизнь, духовную и физическую чистоту, безграничность, это символ Бога.

Черный - цвет смирения, самоотречения, печали, но в то же время он оттеняет яркое и уравновешивает эмоции. Кроме того, черный цвет символизирует землю, плодородие, благосостояние, опыт, мудрость.



Красный цвет нарядный, яркий, выразительный. Это цвет крови, без которой не функционирует организм, это цвет рода, преемственности поколений, торжества жизни и любви.



Желтый и золотистый цвета символизируют солнечный свет, небесный огонь, сияние Божественной мудрости.



Голубой - цвет животворности, цвет неба, воды, символ безграничности и спокойствия.

Цвет облачения священнослужителей, как указали в Православной Церкви, тоже имеет свою символику: темный на время постов, светлый - праздничный. На праздники Господни и на воскресенья - золотого или желтого всех оттенков с узорами крестов, винограда или виноградных листьев. Этот цвет символизирует царское достоинство и власть.

Белые ризы священнослужителей используются во время совершения Таинств Крещения, Брака, Священства и похорон, а также на Пасхальные богослужения. В Богородичные праздники - синие или голубые; группа праздников в честь Креста Господня - цвет темно-красный. На Цветное воскресенье и на Зеленые праздники - зеленые, а в праздники мучеников и в воскресные дни Великого Поста - красные или темно-фиолетовые.

Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая