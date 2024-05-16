У ПЦУ розповіли, яку символіку мають вишиванки священнослужителів

Облачення священнослужителів мають свою традицію і можуть багато чого розповісти. У день вишиванки у Православній церкві України розповіли про значення вибору вишиваного вбрання та що одягають священнослужителі на свята. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

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У ПЦУ зауважили, що кожний одяг священнослужителя має своє символічне значення. Верхній одяг (ризи, або фелони) не належать до мирської моди і не змінюються під її впливом. Таке вбрання має відповідати канонам церкви, адже символізує багряницю, в яку одягнули Христа воїни, а в духовному розумінні означає "ризу правди".

Ризи бувають святковими та повсякденними. Особливо ошатними, як зазначається, є святкові ризи, створені спеціально для святкових богослужінь, розшиті золотистими або сріблястими нитками, різними візерунками і техніками.

Найпопулярніші орнаменти для риз – геометричний, рослинний, флористичний. Також для декору використовують люрексові, шовкові та металізовані нитки.

В ПЦУ розповіли, що у майстерні в Свято-Михайлівському монастирі майстрині працюють як вручну, так і за допомогою автоматичного обладнання. Найчастіше використовують елементи традиційної київської та чернігівської вишивки.

"Рослинні орнаменти символізують життя. Квадрати символізують досконалість, гармонію, внутрішній спокій. Трикутники – Святу Трійцю, ромби – родючу землю, достаток. Хрести різних варіацій, розмірів і обрамлення – знак Христової віри, спасіння душі, перемоги над смертю", - вказали в ПЦУ.

Як зазначається, не лише форма вишитих візерунків несе значення, а й колір ниток. Кожен колір і їх поєднання мають своє особливе значення.

Білий колір символізує енергію, силу, життя, духовну і фізичну чистоту, безмежжя, це символ Бога.

Чорний – колір смиренності, самозречення, суму, але водночас він відтіняє яскраве й урівноважує емоції. Крім того, чорний колір символізує землю, родючість, добробут, досвід, мудрість.



Червоний колір ошатний, яскравий, виразний. Це колір крові, без якої не функціонує організм, це колір роду, тяглості поколінь, торжества життя і любові.



Жовтий і золотистий кольори символізують сонячне світло, небесний вогонь, сяйво Божественної мудрості.



Блакитний – колір життєдайності, колір неба, води, символ безмежності і спокою.

Колір облачення священнослужителів, як вказали у Праволавній Церкві, теж має свою символіку: темний на час постів, світлий – святковий. На свята Господні та на неділі – золотого або жовтого всіх відтінків з візерунками хрестів, винограду чи виноградного листя. Цей колір символізує царську гідність і владу.

Білі ризи священнослужителів використовуються під час звершення Таїнств Хрещення, Шлюбу, Священства та похорону, а також на Пасхальні богослужіння. В Богородичні свята – сині або блакитні; група свят на честь Хреста Господнього – колір темно-червоний. На Квітну неділю й на Зелені свята – зелені, а в свята мучеників і в недільні дні Великого Посту - червоні або темно-фіолетові.

Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день світла. Що ще можна відзначити 16 травня