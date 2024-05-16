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У ПЦУ розповіли, яку символіку мають вишиванки священнослужителів

У ПЦУ розповіли, яку символіку мають вишиванки священнослужителів

Київ • УНН

 • 24409 перегляди

Українська Православна Церква пояснює символіку кольорів, візерунків та елементів священичих облачень, де кожна деталь має власне значення, вкорінене в традиції, і представляє такі поняття, як Свята Трійця, Христова віра та божественна мудрість.

Облачення священнослужителів мають свою традицію і можуть багато чого розповісти. У день вишиванки у Православній церкві України розповіли про значення вибору вишиваного вбрання та що одягають священнослужителі на свята. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

Деталі 

У ПЦУ зауважили, що кожний одяг священнослужителя має своє символічне значення. Верхній одяг (ризи, або фелони) не належать до мирської моди і не змінюються під її впливом. Таке вбрання має відповідати канонам церкви, адже символізує багряницю, в яку одягнули Христа воїни, а в духовному розумінні означає "ризу правди". 

Ризи бувають святковими та повсякденними. Особливо ошатними, як зазначається, є святкові ризи, створені спеціально для святкових богослужінь, розшиті золотистими або сріблястими нитками, різними візерунками і техніками. 

Найпопулярніші орнаменти для риз – геометричний, рослинний, флористичний. Також для декору використовують люрексові, шовкові та металізовані нитки. 

В ПЦУ розповіли, що у майстерні в Свято-Михайлівському монастирі майстрині працюють як вручну, так і за допомогою автоматичного обладнання. Найчастіше використовують елементи традиційної київської та чернігівської вишивки. 

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"Рослинні орнаменти символізують життя. Квадрати символізують досконалість, гармонію, внутрішній спокій. Трикутники – Святу Трійцю, ромби – родючу землю, достаток. Хрести різних варіацій, розмірів і обрамлення – знак Христової віри, спасіння душі, перемоги над смертю", - вказали в ПЦУ.  

Як зазначається, не лише форма вишитих візерунків несе значення, а й колір ниток. Кожен колір і їх поєднання мають своє особливе значення. 

  • Білий колір символізує енергію, силу, життя, духовну і фізичну чистоту, безмежжя, це символ Бога. 
  • Чорний – колір смиренності, самозречення, суму, але водночас він відтіняє яскраве й урівноважує емоції. Крім того, чорний колір символізує землю, родючість, добробут, досвід, мудрість.
  • Червоний колір ошатний, яскравий, виразний. Це колір крові, без якої не функціонує організм, це колір роду, тяглості поколінь, торжества життя і любові. 
  • Жовтий і золотистий кольори символізують сонячне світло, небесний вогонь, сяйво Божественної мудрості. 
  • Блакитний – колір життєдайності, колір неба, води, символ безмежності і спокою.
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Колір облачення священнослужителів, як вказали у Праволавній Церкві, теж має свою символіку: темний на час постів, світлий – святковий. На свята Господні та на неділі – золотого або жовтого всіх відтінків з візерунками хрестів, винограду чи виноградного листя. Цей колір символізує царську гідність і владу.

Білі ризи священнослужителів використовуються під час звершення Таїнств Хрещення, Шлюбу, Священства та похорону, а також на Пасхальні богослужіння. В Богородичні свята – сині або блакитні; група свят на честь Хреста Господнього – колір темно-червоний. На Квітну неділю й на Зелені свята – зелені, а в свята мучеників і в недільні дні Великого Посту -  червоні або темно-фіолетові. 

Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день світла. Що ще можна відзначити 16 травня16.05.24, 06:17 • 139116 переглядiв

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