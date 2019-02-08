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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В ПЦУ объяснили присутствие Петровского на вручении Томоса

В ПЦУ объяснили присутствие Петровского на вручении Томоса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что на церемонии вручения томоса для Православной Церкви Украины в Стамбуле вход был свободен для всех. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое Время", отвечая на вопрос о присутствии на службе Александра Петровского, передаёт УНН.

"Петровский – меценат Днепровской епархии. Он много помагает в реставрации и строительстве храма при епархиальном управлении. Там построен красивый храм в пределах Днепра – деревянный комплекс с воскресной школой. При получении томоса он как мирянин вправе был присутствовать: двери храма были открыты для всех. И не было никаких приглашений со стороны Константинополя, кто должен присутствовать во время торжественной божественной литургии", - сказал митрополит.

По словам Епифания, в то время как у государства могут быть вопросы к прошлому Петровского, он в свою очередь не имеет прав и полномочий как духовное лицо критиковать человека.

"Если у него проблемы с законом, то на это есть соответствующие уполномоченные государственные органы, которые должны разбираться в этих вопросах",- от метил он.

Напомним, церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию состоялась в Стамбуле 6 января.

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