В ПЦУ объяснили присутствие Петровского на вручении Томоса

"Петровский – меценат Днепровской епархии. Он много помагает в реставрации и строительстве храма при епархиальном управлении. Там построен красивый храм в пределах Днепра – деревянный комплекс с воскресной школой. При получении томоса он как мирянин вправе был присутствовать: двери храма были открыты для всех. И не было никаких приглашений со стороны Константинополя, кто должен присутствовать во время торжественной божественной литургии", - сказал митрополит.

По словам Епифания, в то время как у государства могут быть вопросы к прошлому Петровского, он в свою очередь не имеет прав и полномочий как духовное лицо критиковать человека.

"Если у него проблемы с законом, то на это есть соответствующие уполномоченные государственные органы, которые должны разбираться в этих вопросах",- от метил он.

Напомним, церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию состоялась в Стамбуле 6 января.