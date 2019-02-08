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В ПЦУ пояснили присутність Петровського на врученні Томосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній заявив, що на церемонії вручення томосу для Православної Церкви України в Стамбулі вхід був вільний для всіх. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое Время", відповідаючи на питання про присутність на службі Олександра Петровського, передає УНН.

"Петровський - меценат Дніпровської єпархії. Він багато допомагає в реставрації та будівництві храму при єпархіальному управлінні. Там побудований красивий храм в межах Дніпра - дерев'яний комплекс з недільною школою. При отриманні томосу він як мирянин мав право бути присутніми: двері храму були відкриті для всіх. І не було ніяких запрошень з боку Константинополя, хто повинен бути присутнім під час урочистої Божественної літургії", - сказав митрополит.

За словами Єпіфанія, в той час як у держави можуть бути питання до минулого Петровського, він в свою чергу не має прав і повноважень як духовна особа критикувати людину.

"Якщо у нього проблеми з законом, то на це є відповідні уповноважені державні органи, які повинні розбиратися в цих питаннях", - зауважив він.

Нагадаємо, церемонія передачі Томосу митрополиту Київському і всієї України Епіфанію відбулася в Стамбулі 6 січня.

Українські Національні Новини

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