В прошлом году удалось построить около 70 защитных сооружений на трансформаторах большой мощности - нардеп

В 2024 году удалось построить фактически около 70 защитных сооружений на трансформаторах большой мощности. Эти сооружения второго уровня защиты работают. Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, нардеп Сергей Нагорняк в эфире телемарафона, передает УНН.

Первая причина почему мы сегодня находимся с электроэнергией, почему нет отключений, это то, что энергетики отработали 24/7 целое лето и осень, восстановили часть из той генерации, которая была повреждена в течение 2024 года. Кроме того, работники Укрэнерго совместно с подрядными организациями, которые строили защитные сооружения, за 2024 год удалось построить фактически около 70 защитных сооружений на трансформаторах большой мощности - рассказал Нагорняк.

Он отметил, что эти защитные сооружения второго уровня защиты работают.

Даже те ракетные атаки, которые были в декабре, ноябре показали, что второй уровень защиты эффективен и есть смысл достраивать другие защитные сооружения по другим объектам. Они защищают не только от дронов, но и ракет, - сказал Нагорняк.

Однако Нагорняк отметил, что украинцам нельзя расслабляться, потому что впереди еще февраль, март.

Мы знаем, что эти месяцы могут быть достаточно холодными. Поэтому не стоит сейчас расслабляться. Нужно быть готовыми к любым сценариям, - отметил Нагорняк.

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Кроме того, по его мнению, Украине в первую очередь нужно достроить защитные сооружения на объектах Укрэнерго.

Если говорить о потребностях на следующие несколько лет, то я считаю, что в первую очередь мы должны достроить защитные сооружения на объектах Укрэнерго, а это идет речь о строительстве второй и третьей очереди защитных сооружений на трансформаторах большой мощности. Также нужно построить и уже есть несколько инновационных решений на объектах Укрэнерго - это подземные здания релейного управления и они также показали себя как эффективная защита, - рассказал Нагорняк.

Он пояснил, что это распределенные здания релейного управления, где фактически под землей спрятана вся автоматика и персонал станций.

Таких зданий релейного управления нам нужно построить по всем подстанциям Укрэнерго, а их у нас около 100 и на это нужен ресурс, не кредитный, а в идеале, чтобы эти деньги были грантовые, - сказал Нагорняк.

Кроме того, он считает, что Украине нужно дополнительно строить линии электропередач с ЕС, увеличивать пропускную возможность, чтобы Украина могла как экспортировать, так и импортировать электрическую энергию.

Дополнение

В апреле 2024 года сообщалось, что защита от «шахедов» есть почти на всех подстанциях Укрэнерго.