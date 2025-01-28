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Торік вдалось збудувати біля 70 захисних споруд на трансформаторах великої потужності - нардеп

Торік вдалось збудувати біля 70 захисних споруд на трансформаторах великої потужності - нардеп

Київ • УНН

 • 30816 перегляди

У 2024 році збудовано близько 70 захисних споруд другого рівня на потужних трансформаторах Укренерго. Споруди ефективно захищають від дронів та ракет, що допомогло уникнути відключень електроенергії.

У 2024 році вдалося збудувати фактично біля 70 захисних споруд на трансформаторах великої потужності. Ці споруди другого рівня захисту працюють. Про це заявив голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету ВР з питань енергетики та ЖКП, нардеп Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Перша причина чому ми сьогодні знаходимося з електроенергією, чому немає відключень, це те, що енергетики відпрацювали 24/7 ціле літо та осінь, відновили частину з тої генерації, яка була пошкоджена протягом 2024 року. Окрім того, працівники Укренерго спільно з підрядними організаціями, які будували захисні споруди, за 2024 рік вдалось збудувати фактично біля 70 захисних споруд на трансформаторах великої потужності

- розповів Нагорняк.

Він зазначив, що ці захисні споруди другого рівня захисту працюють.

Навіть ті ракетні атаки, які були в грудня, листопаді показали, що другий рівень захисту ефективний та є сенс добудовувати інші захисні споруди по іншим об'єктам. Вони захищають не лише від дронів, а й ракет,

- сказав Нагорняк.

Проте Нагорняк наголосив, що українцям не можна розслаблятися, тому що по переду ще лютий, березень.

Ми знаємо, що ці місяці можуть бути достатньо холодними. Тому не варто зараз розслаблятися. Потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв,

- зазначив Нагорняк.

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Окрім того, на його думку, Україні першочергово потрібно добудувати захисні споруди на об'єктах Укренерго.

Якщо говорити про потреби на наступні кілька років, то я вважаю, що першочергово ми маємо добудувати захисні споруди на об'єктах Укренерго, а це йде мова про будівництво другої та третьої черги захисних споруд на трансформаторах великої потужності. Також потрібно збудувати й вже є кілька інноваційних рішень на об'єктах Укренерго - це підземні будівлі релейного управління й вони також показали себе як ефективний захист,

- розповів Нагорняк.

Він пояснив, що це розподілені будівлі релейного управління, де фактично під землею схована вся автоматика і персонал станцій.

Таких будівель релейного управління нам потрібно побудувати по всім підстанціям Укренерго, а їх в нас близько 100 й на це потрібен ресурс, не кредитний, а в ідеалі, щоб ці гроші були грантові,

- сказав Нагорняк.

Окрім того, він вважає, що Україні потрібно додатково будувати лінії електропередач з ЄС, збільшувати пропускну можливість, щоб Україна могла як експортувати, так й імпортувати електричну енергію.

Доповнення

У квітні 2024 року повідомлялося, що захист від "шахедів" є майже на всіх підстанціях Укренерго.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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