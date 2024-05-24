В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против министра обороны Ирана

Европейский Союз обсуждает введение санкций против министра обороны Ирана Мохаммада-Реза Аштиани за оказание военной поддержки группировкам на Ближнем Востоке и в Красном море, а также за поставки России беспилотников и ракет.