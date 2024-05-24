У застосунку "Київ Цифровий" стався збій
Київ • УНН
У роботі застосунку "Київ Цифровий" стався технічний збій. Повідомляється, що сервіси "на ремонті".
Застосунок "Київ Цифровий" повідомив, що зараз його сервіси на ремонті, пише УНН.
У роботі застосунку "Київ Цифровий" стався технічний збій. Повідомляється, що сервіси на ремонті. Купити квиток, поки що можна оффлайн.
Нагадаємо
Через технічні проблеми безконтактна оплата банківськими картками була тимчасово недоступна на турнікетах станцій київського метрополітену.