Из прифронтовых регионов Харьковской области накануне вывезли в безопасные места 40 детей из Боровской поселковой громады, 32 - из Волчанской и 20 - из Кондрашевской громад. На этих территориях может еще находиться 168 детей, которых планируют эвакуировать. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Детали

"Мы в последнее время вывезли только 32 семьи из Волчанской территориальной громады, 40 семей из Боровской и продолжаем еще вывозить. По нашим данным, еще находится 168 детей на этих территориях. Всего у нас идет соответствующая эвакуация из 38 населенных пунктов 5 районов. Она достаточно масштабная. Мы планируем закончить ее за два месяца. Мы работаем индивидуально, и такими оперативно-розыскными группами мы должны устанавливать пребывание детей в той или иной семье. Очень часто мы фиксируем случаи, когда люди переезжают в пределах одного населенного пункта, но просто меняют место жительства. Поэтому должны проводить такие мероприятия", - сказал Синегубов.

Дополнение

Вчера Синегубов сообщал, что 40 детей с семьями вывезли в безопасные места из Боровской поселковой громады, 32 - из Волчанской и 20 - из Кондрашевской громад.