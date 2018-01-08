В представительстве Болгарии в ЕС не видят причин снимать санкции с России

"Мы будем придерживаться пяти принципов относительно отношений с Россией, которые были одобрены Советом в марте 2016 года. Важным условием для изменения отношений ЕС с Россией полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами конфликта. Сейчас это условие не выполнено", - сказал он.

Посол отметил, что ЕС "настаивает на том, чтобы Россия уважала международное право". Цанчев отметил, что в Брюсселе рассчитывают на Нормандский формат, выполнение Минских договоренностей.

"Отвод тяжелого вооружения от контактной линии является абсолютно необходимым", - подчеркнул он.

При этом он выразил готовность болгарского президентства работать над улучшением отношений с РФ в случае изменения ситуации.

"Но сейчас для этого условий нет", - подчеркнул Д.Цанчев.

Напомним, с 1 января Болгария впервые после вступления в ЕС приняла председательство в Совете Евросоюза . Как говорится в заявлении на сайте болгарского председательства, своими главными задачами в качестве председательствующей страны Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы.