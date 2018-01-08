В представництві Болгарії в ЄС не бачать причин знімати санкції з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Постійний представник головуючої в Європейському Союзі Болгарії посол Дімітер Цанчев говорить, що Софія буде дотримуватися принципів, ухвалених Радою ЄС стосовно санкцій для Росії, і наразі умов для їх скасування для Росії немає. Про це він сказав у понеділок в Брюсселі, повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
"Ми будемо притримуватися п’яти принципів щодо відносин з Росією, які були схвалені Радою у березні 2016 року. Важливою умовою для зміни відносин ЄС з Росією є повне виконання Мінських домовленостей всіма сторонами конфлікту. Зараз ця умова не виконана", - сказав він.
Посол наголосив, що ЄС "наполягає на тому, щоб Росія поважала міжнародне право". Цанчев зазначив, що в Брюсселі розраховують на Нормандський формат, виконання Мінських домовленостей.
"Відвід важкого озброєння від контактної лінії є абсолютно необхідним", - наголосив він.
При цьому він висловив готовність болгарського президентства працювати над покращенням відносин з РФ в разі зміни ситуації.
"Але зараз для цього умов немає", - наголосив Цанчев.
Нагадаємо, з 1 січня Болгарія вперше після вступу до ЄС перейняла головування у Раді Євросоюзу. Як йдеться у заяві на сайті болгарського головування, своїми головними завданнями у ролі головуючої країни Болгарія вважає підтримку безпечної, стабільної та солідарної Європи.