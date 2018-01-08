В представництві Болгарії в ЄС не бачать причин знімати санкції з Росії

КИЇВ. 8 січня. УНН. Постійний представник головуючої в Європейському Союзі Болгарії посол Дімітер Цанчев говорить, що Софія буде дотримуватися принципів, ухвалених Радою ЄС стосовно санкцій для Росії, і наразі умов для їх скасування для Росії немає. Про це він сказав у понеділок в Брюсселі, повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.