В пределах суток захватчики нанесли почти 500 ударов по Запорожской области
Киев • УНН
Силы противника совершили 466 атак по населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Разрушена инфраструктура и жилые дома, но жертв среди гражданских нет.
Оккупанты совершили 466 атак по Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
За последние сутки пострадали такие населенные пункты, как Степногорск, Приморское, Новоданиловка, Темировка, Малая Токмачка, Новоандреевка и Преображенка, куда было направлено 33 авиационных удара.
Кроме того, террористы использовали более 275 беспилотных летательных аппаратов для атак на Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. Также зафиксировано было 13 ударов из реактивных систем залпового огня и 145 артиллерийских обстрелов.
В результате этих атак зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Однако, к счастью, среди мирного населения нет пострадавших.
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