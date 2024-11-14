Россияне атаковали Запорожскую область: что известно о последствиях ударов

ukenru
Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
14:47 • 13667 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
14:31 • 20369 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
13:19 • 33757 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Эксклюзив
"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
12:07 • 51213 просмотра

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
10:27 • 68922 просмотра

Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

Эксклюзив
В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями
 • 86016 просмотра

В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями

Эксклюзив
НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие
 • 89243 просмотра

НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие

Эксклюзив
Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 107719 просмотра

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19
 • 116073 просмотра

Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
 • 138232 просмотра

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Беспилотники оккупантов замечены над Киевщиной: куда направляются вражеские БпЛА

Беспилотники оккупантов замечены над Киевщиной: куда направляются вражеские БпЛА

 • 92512 просмотра
Обстрелы Херсонщины: насчитывается 15 раненых и повреждена «скорая»

Обстрелы Херсонщины: насчитывается 15 раненых и повреждена «скорая»

 • 19839 просмотра
Бюджет-2025: ГФРР возвращается с миллиардным финансированием

Бюджет-2025: ГФРР возвращается с миллиардным финансированием

 • 32177 просмотра
Минобороны планирует инициировать проверки заведений, которые проводят ВВК

Минобороны планирует инициировать проверки заведений, которые проводят ВВК

 • 25908 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

12:32 • 60415 просмотра
публикации
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

12:32 • 60415 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 118436 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 138232 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 125591 просмотра
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 130891 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

13:51 • 14934 просмотра
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

 • 91875 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

 • 96697 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 103309 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 104049 просмотра
Актуальное
Россияне атаковали Запорожскую область: что известно о последствиях ударов

Россияне атаковали Запорожскую область: что известно о последствиях ударов

Киев  •  УНН

 • 570 просмотра

Read in English

Оккупанты нанесли три удара по населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки повреждено здание поселкового совета и прилегающие дома, о пострадавших не сообщается.

россияне нанесли три удара по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По его словам, в результате одного из ударов частично разрушено здание поселкового совета. Взрывной волной и обломками повреждены дома, расположенные рядом.

"Предварительно, пострадавших нет. Масштабы разрушений выясняются", - резюмировал Федоров.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
zaporozheЗапорожье