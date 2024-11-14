Россияне атаковали Запорожскую область: что известно о последствиях ударов
Киев • УНН
Оккупанты нанесли три удара по населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки повреждено здание поселкового совета и прилегающие дома, о пострадавших не сообщается.
россияне нанесли три удара по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
По его словам, в результате одного из ударов частично разрушено здание поселкового совета. Взрывной волной и обломками повреждены дома, расположенные рядом.
"Предварительно, пострадавших нет. Масштабы разрушений выясняются", - резюмировал Федоров.