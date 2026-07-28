В правительстве определили шаги для международных обязательств - Корецкий собрал финансовый блок
Киев • УНН
Новый премьер-министр Сергей Корецкий провел совещание с финансово-экономическим блоком. Определены первоочередные шаги для выполнения международных обязательств и сохранения макрофинансовой стабильности.
Новый Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что провел совещание по международным обязательствам и финансированию Сил обороны, актуализировав потребности до конца 2026 года, пишет УНН.
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"Провел специальное совещание с финансово-экономическим блоком", - написал Корецкий во вторник в соцсетях.
По его словам, речь идет о Минфине, Минэкономики, Национальном банке, Государственной казначейской службе и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Определили первоочередные шаги для выполнения международных обязательств, от которых зависит финансовая поддержка партнеров, и сохранения макрофинансовой стабильности
Он подчеркнул: "Безусловный приоритет - полная финансовая поддержка Сил обороны. Обсудили финансирование планов устойчивости и социальных расходов".
Актуализируем потребности до конца 2026 года, параллельно готовим проект бюджета на 2027 год
"Такие совещания по состоянию государственных финансов и макроэкономической ситуации будут проводиться регулярно", - указал он.
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