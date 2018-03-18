В посольстве РФ в Киеве подтвердили, что их сотрудники беспрепятственно попали в дипмиссию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники посольства Российской Федерации беспрепятственно попали в здание дипломатического учреждения. Об этом сообщили в самом посольстве, пишет УНН.
"Окрестные кварталы патрулируются усиленными нарядами полиции. Российских граждан в Посольство не допускают. Сотрудников Посольства, в том числе членов избирательной комиссии в здание пропустили беспрепятственно", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 18 марта, проходят выборы президента РФ. Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило, что на территории нашего государства в день проведения выборов, во избежание провокаций, диппредставительства РФ будут взяты под усиленную охрану, а также доступ в них будет открыт только тем, у кого имеется дипломатический паспорт.
Как сообщал УНН, утром 18 марта поступило сообщение о заминировании консульства России в Одессе.