В посольстві РФ в Києві підтвердили, що їхні співробітники безперешкодно потрапили до дипустанови
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Співробітники посольства Російської Федерації безперешкодно потрапили до будівлі дипломатичної установи. Про це повідомили у самому посольстві, пише УНН.
“Навколишні квартали патрулюються посиленими нарядами поліції. Російських громадян до Посольства не допускають. Співробітників Посольства, в тому числі членів виборчої комісії в будівлю пропустили безперешкодно”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, відбувається вибори президента РФ. Раніше Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що на території нашої держави в день проведення виборів, з метою уникнення провокацій, дипустанови РФ будуть взяті під посилену охорону, а також доступ у них матимуть тільки ті в кого наявний дипломатичний паспорт.
Як повідомляв УНН, вранці 18 березня надійшло повідомлення про замінування консульства Росії в Одесі.