Максимальный уровень импорта электроэнергии, который Украина может использовать, составляет 1700 МВт, однако этот объем не всегда достигается ежедневно. Об этом сообщил член Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко эфире Суспільного, пишет УНН.

"Максимальный уровень импорта, который мы можем использовать - это 1700 МВт. Не каждый день мы максимальный объем электроэнергии импортируем. В последние дни этот объем снизился. Но НЭК "Укрэнерго", добирает до этого предельного уровня путем привлечения аварийной помощи от наших соседей, активируя соответствующие запросы", - говорит Бойко.

Он объясняет, что импорт - это гарантированный переток электрической энергии, а аварийная помощь, которую просит НЭК у смежных системных операторов, предоставляется только при наличии возможности такую помощь оказать.

"У наших соседей - похожая погода, похожая температура, похожее повышение нагрузки в энергосистеме. Поэтому не всегда они могут предоставить нам такую помощь. В пиковые часы импорт электроэнергии, который поступает в Украину, приближен к цифре в 1700 МВт", - добавил он.

Напомним

Председатель Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины Руслан Слободян отметил, если потребитель видит в графике, что у него должна быть электроэнергия, но ее не включили, он должен сообщить об этом своему оператору системы распределения, чтобы выяснить причину.