В понедельник состоится заседание правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В понедельник, 3 апреля, под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание Правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Заседание начнется в 10.00.
Место проведения: ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.
Как сообщал УНН, Кабмин с 1 апреля планирует разграничить цену газа и стоимость его транспортировки.
Также, по словам премьера, блокадники Донбасса помогли России украсть украинские предприятия. По его мнению, энергетическая и экономическая блокада стала ширмой для кражи украинских предприятий Российской Федерацией, которая получила еще один ресурс финансирования своих боевиков на временно оккупированной территории, и привела к потере 1% роста ВВП Украины.