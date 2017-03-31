В понедельник состоится заседание правительства

Заседание начнется в 10.00.

Место проведения: ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.

Как сообщал УНН, Кабмин с 1 апреля планирует разграничить цену газа и стоимость его транспортировки.

Также, по словам премьера, блокадники Донбасса помогли России украсть украинские предприятия. По его мнению, энергетическая и экономическая блокада стала ширмой для кражи украинских предприятий Российской Федерацией, которая получила еще один ресурс финансирования своих боевиков на временно оккупированной территории, и привела к потере 1% роста ВВП Украины.