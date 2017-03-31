В понеділок відбудеться засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В понеділок, 3 квітня, під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання Уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Засідання розпочнеться об 10.00.
Місце проведення: БУДИНОК УРЯДУ, вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.
Як повідомляв УНН, Кабмін з 1 квітня планує розмежувати ціну газу і вартість його транспортування.
Також за словами прем'єра, блокадники Донбасу допомогли Росії вкрасти українські підприємства. На його думку, енергетична та економічна блокада стала ширмою для крадіжки українських підприємств Російською Федерацією, що отримала ще один ресурс фінансування своїх бойовиків на тимчасово окупованій території, та призвела до втрати 1% зростання ВВП України.