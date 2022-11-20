В понедельник украинцев ожидает мокрый снег

Детали

"21 ноября в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ночью небольшой снег, днем ​​значительный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица. На остальной территории дожди, ночью местами с мокрым снегом; днем ​​на юго-востоке и на крайнем западе без осадков", - сообщили синоптики.

На юге днем ​​местами прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в большинстве центральных областей и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 3-8° тепла, днем ​​11-16°, в Крыму до 20°.

В Киеве и столичном регионе 21 ноября днем ​​сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. В Киевской области температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла. В столице ночью будет 1-3° мороза, днем ​​около 0°.