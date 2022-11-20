В понеділок на українців чекає мокрий сніг

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"21 листопада у північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий сніг, вдень значний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території дощі, вночі місцями з мокрим снігом; вдень на південному сході та крайньому заході без опадів", - повідомили синоптики.

На півдні вдень місцями прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в більшості центральних областей та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, в Криму до 20°.

У Києві та столичному регіоні 21 листопада вдень значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу. На Київщині температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У столиці вночі буде 1-3° морозу, вдень близько 0°.