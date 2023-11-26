В понедельник, 27 ноября, школы Киевщины будут работать дистанционно
Киев • УНН
В связи с ожидаемыми сложными погодными условиями 27 ноября школы Киевской области переходят на дистанционное обучение, но детские сады остаются открытыми. Власти призывают жителей оставаться дома, чтобы предотвратить пробки на дорогах и облегчить уборку снега.
Завтра, 27 ноября, из-за прогнозируемого ухудшения погоды на Киевщине школы переведут на дистанционный режим. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Школы Киевской области в понедельник, 27 ноября, будут работать в дистанционном режиме. Детсады будут работать в обычном режиме! Такое решение приняли на оперативном заседании комиссии ТЭБ и ЧС.
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В ведомстве объяснили, что по прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.
Таким образом в ОГА хотят предотвратить коллапс на автодорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги.
Дополнение
В ведомстве призвали жителей Киевщины завтра пересидеть непогоду дома, чтобы не подвергать себя опасности.
Напомним
Сегодня, 26 ноября, непогода бушует на юге страны. В частности в Одесской области из-за непогоды обесточен 131 населенный пункт, включая часть Киевского района Одессы.
Похожая ситуация и на Херсонщине. Там из-за непогоды без света остались ряд населенных пунктов региона. Полностью обесточена Станиславская громада, а также почти все населенные пункты Бериславской.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода в понедельник: 27 ноября по всей территории Украины ожидаются метели и гололедица на дорогах.
В понедельник, 27 ноября, школы Киевщины будут работать дистанционно
В связи с ожидаемыми сложными погодными условиями 27 ноября школы Киевской области переходят на дистанционное обучение, но детские сады остаются открытыми. Власти призывают жителей оставаться дома, чтобы предотвратить пробки на дорогах и облегчить уборку снега.
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