В понедельник, 27 ноября, школы Киевщины будут работать дистанционно

Завтра, 27 ноября, из-за прогнозируемого ухудшения погоды на Киевщине школы переведут на дистанционный режим. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Школы Киевской области в понедельник, 27 ноября, будут работать в дистанционном режиме. Детсады будут работать в обычном режиме! Такое решение приняли на оперативном заседании комиссии ТЭБ и ЧС. - говорится в заметке.

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В ведомстве объяснили, что по прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.

Таким образом в ОГА хотят предотвратить коллапс на автодорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги.

Дополнение

В ведомстве призвали жителей Киевщины завтра пересидеть непогоду дома, чтобы не подвергать себя опасности.

Напомним

Сегодня, 26 ноября, непогода бушует на юге страны. В частности в Одесской области из-за непогоды обесточен 131 населенный пункт, включая часть Киевского района Одессы.

Похожая ситуация и на Херсонщине. Там из-за непогоды без света остались ряд населенных пунктов региона. Полностью обесточена Станиславская громада, а также почти все населенные пункты Бериславской.

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