В Полтаве неизвестные повредили мемориальную таблицу герою АТО

"Обнаружил повреждения сегодня, около 7:00, местный житель, который сообщил о случившемся в полицию. По указанному адресу выехали сотрудники Полтавского отдела полиции. Мемориальная таблица размещена на фасаде дома по улице Алмазной", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас работниками полиции устанавливаются лица, которые могут быть причастны к содеянному. В рамках уголовного производства, предусмотренного статьей 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, в Немирове полицейские задержали двух "черных археологов", которые раскопали захоронения евреев, расстрелянных нацистами во время Второй мировой войны.