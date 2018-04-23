У Полтаві невідомі пошкодили меморіальну таблицю герою АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Полтаві невідомі пошкодили меморіальну таблицю Герою Антитерористичної операції. Про це повідомила прес-служба НПУ в Полтавської області, передає УНН.
"Виявив пошкодження сьогодні, близько 7:00, місцевий мешканець, який повідомив про подію до поліції. За вказаною адресою виїхали працівники Полтавського відділу поліції. Меморіальна таблиця розміщена на фасаді будинку по вулиці Алмазній", - повідомили в прес-службі.
Наразі, працівниками поліції встановлюються особи, які можуть бути причетні до скоєного. У рамках кримінального провадження, передбаченого статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в Немирові поліцейські затримали двох “чорних археологів”, які розкопали поховання євреїв, розстріляних нацистами під час Другої світової війни.