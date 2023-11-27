В Польше вооруженные футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев - Лубинец

В польском городе Каменец-Зомбковицкий, летом, группа вооруженных футбольных фанатов пришла в помещение двух украинских граждан, и осуществляя угрозы, якобы били мужчин из-за их национальности, после чего ограбили украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Мне стало известно, что в польском городе Каменец-Зомбковицкий в августе, 17 вооруженных футбольных фанатов пришли в дом, где проживали двое украинских граждан. Они начали угрожать, а также избивать мужчин из-за их национальности, а после избиения ограбили украинцев информирует Лубинец.

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Согласно информации украинского омбудсмена, он безотлагательно обратился в министерство иностранных дел Украины с целью обеспечения надлежащего реагирования на этот ужасный и недопустимый случай совершения противоправных действий против наших граждан. граждан.

Соблюдение прав граждан Украины, независимо от места их пребывания является приоритетом для нашего института - добавил Дмитрий Лубинец в своей заметке.

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