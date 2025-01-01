В Польше пьяный военный открыл огонь по гражданскому автомобилю

В Польше пьяный солдат обстрелял гражданский автомобиль, его уже задержали, передает УНН со ссылкой на Польское Радио Белосток.

Детали

Выстрелы прозвучали около 15:30. По первой неофициальной информации, стрелком был пьяный солдат. Эту информацию подтвердил Польскому радио Белосток подполковник Камиль Долензка, пресс-секретарь операции "Безопасное Подлясье".

По его словам, это был солдат 3-го Подгальского стрелкового батальона из Жешува. Мужчина вышел из лагеря с пистолетом и выстрелил в гражданскую машину. Его тут же остановили другие солдаты. Также подтвердилась информация о том, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Никто не пострадал.

В настоящее время дело расследует Белостокское отделение военной жандармерии.