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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше пьяный военный открыл огонь по гражданскому автомобилю

В Польше пьяный военный открыл огонь по гражданскому автомобилю

Киев  •  УНН

 • 987 просмотра

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В Польше солдат 3-го Подгальского стрелкового батальона в нетрезвом состоянии обстрелял гражданский автомобиль. Военнослужащий был немедленно задержан сослуживцами, пострадавших нет.

В Польше пьяный солдат обстрелял гражданский автомобиль, его уже задержали, передает УНН со ссылкой на Польское Радио Белосток.

Детали

Выстрелы прозвучали около 15:30. По первой неофициальной информации, стрелком был пьяный солдат. Эту информацию подтвердил Польскому радио Белосток подполковник Камиль Долензка, пресс-секретарь операции "Безопасное Подлясье".

По его словам, это был солдат 3-го Подгальского стрелкового батальона из Жешува. Мужчина вышел из лагеря с пистолетом и выстрелил в гражданскую машину. Его тут же остановили другие солдаты. Также подтвердилась информация о том, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Никто не пострадал.

В настоящее время дело расследует Белостокское отделение военной жандармерии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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