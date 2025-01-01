У Польщі п'яний військовий відкрив вогонь по цивільному автомобілю

У Польщі п'яний солдат обстріляв цивільний автомобіль, його вже затримали, передає УНН з посиланням на Польське Радіо Білосток.

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Постріли пролунали близько 15:30. За першою неофіційною інформацією, стрільцем був п'яний солдат. Цю інформацію підтвердив Польському радіо Білосток підполковник Каміль Долензка, прес-секретар операції «Безпечне Підлясся».

За його словами, це був солдат 3-го Підгальського стрілецького батальйону з Жешува. Чоловік вийшов із табору з пістолетом і вистрілив у цивільну машину. Його тут же зупинили інші солдати. Також підтвердилася інформація про те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Ніхто не постраждав.

Наразі справу розслідує Білостоцьке відділення військової жандармерії.