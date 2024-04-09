В Польше нашли четыре трупа, правоохранители подозревают в убийстве украинца - СМИ

В варшавском районе Воля в Польше в многоэтажке обнаружили тела нескольких человек. Обвинение планируют предъявить украинцу. Об этом сообщает радио RMF FM пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в варшавском многоквартирном доме обнаружили трупы четырех человек, в причастности к убийству подозревают сразу семь человек, которых уже задержали, но обвинение планируют предъявить мужчине украинского происхождения.

RMF FM получило информацию, что именно украинец в Польше совершал преступления в течение длительного времени, а трупы прятал в многоэтажке. В этом же помещении расположен приют для бездомных.

Журналисты сообщают, что пока следователям не удалось выяснить причину и мотивы таких убийств. Но речь может идти о конфликтах между польскими и украинскими бездомными.

Дополнение

Полицейские начали находить тела в воскресенье, 7 апреля. Убийца закопал двух жертв во дворе, одно тело спрятал на чердаке, а другое в пустой квартире. Полиция опросила семерых свидетелей, после чего задержала украинца, подозреваемого в убийствах.

Полиция Варшавы задержала семь человек. Именно их показания легли в основу обвинения украинца в совершенных убийствах. Все задержанные будут проходить по делу в качестве свидетелей.

Напомним

Трехлетний украинский ребенок был найден мертвым в доме в Вежбинке, Польша, власти выясняют причину смерти.