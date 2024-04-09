В Польше нашли четыре трупа, правоохранители подозревают в убийстве украинца - СМИ
Киев • УНН
Польские полицейские задержали украинца, которого подозревают в убийстве четырех мужчин в участке Варшавы Воля.
В варшавском районе Воля в Польше в многоэтажке обнаружили тела нескольких человек. Обвинение планируют предъявить украинцу. Об этом сообщает радио RMF FM пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в варшавском многоквартирном доме обнаружили трупы четырех человек, в причастности к убийству подозревают сразу семь человек, которых уже задержали, но обвинение планируют предъявить мужчине украинского происхождения.
RMF FM получило информацию, что именно украинец в Польше совершал преступления в течение длительного времени, а трупы прятал в многоэтажке. В этом же помещении расположен приют для бездомных.
Журналисты сообщают, что пока следователям не удалось выяснить причину и мотивы таких убийств. Но речь может идти о конфликтах между польскими и украинскими бездомными.
Дополнение
Полицейские начали находить тела в воскресенье, 7 апреля. Убийца закопал двух жертв во дворе, одно тело спрятал на чердаке, а другое в пустой квартире. Полиция опросила семерых свидетелей, после чего задержала украинца, подозреваемого в убийствах.
Полиция Варшавы задержала семь человек. Именно их показания легли в основу обвинения украинца в совершенных убийствах. Все задержанные будут проходить по делу в качестве свидетелей.
Напомним
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