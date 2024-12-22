В Польше будут штрафовать за экономию на отоплении в многоквартирных домах
Киев • УНН
Польша ввела штрафы до 500 злотых за «тепловой паразитизм» - отключение отопления и использование тепла соседей. Минимальная температура в жилых помещениях должна составлять 20°C, в ванных - 24°C.
Жители многоквартирных домов в Польше могут получить штраф, если не придерживаются установленного температурного режима. Об этом сообщает Gazeta Prawna, пишет УНН.
Инспекторы в Польше проверяют, соблюдают ли арендаторы нормы по минимальной температуре в помещениях. Несправедливая экономия на отоплении может повлиять на ваших соседей и подвергнуть вас на штраф,
С началом отопительного сезона жилищно-строительные кооперативы по всей Польше проводят проверки температуры в квартирах. Это направлено на борьбу с так называемым «тепловым паразитизмом» - практикой, когда жители выключают отопление у себя в доме, полагаясь на тепло от соседей.
Это имеет несколько негативных последствий, ведь отсутствие надлежащего отопления способствует:
- росту расходов на отопление для других жителей;
- несправедливому распределению счетов;
- повреждению здания (повышение сырости или развитие плесени).
Проверки, которые осуществляют жилищно-строительные кооперативы, вызваны ростом стоимости отопления и необходимостью справедливого распределения платы,
Согласно распоряжению министра инфраструктуры, минимальная температура в жилых помещениях должна составлять 20 °C, а в ванных комнатах - 24 °C. Однако некоторые общины позволяют снижать температуру до 16-17°C. За несоблюдение этих норм могут выписать штраф до 500 злотых.
Польша присоединилась к оппозиции торговому соглашению ЕС-МЕРКОСУР27 нояб. 2024, 09:00 • 16140 просмотров