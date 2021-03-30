В полиции опровергли информацию об изнасиловании пятиклассника в запорожской гимназии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сообщения, распространенные в сети Интернет об изнасиловании малолетнего во время перерыва одноклассниками в запорожской гимназии не соответствуют действительности. В настоящее время проводится проверка наличия факта буллинга в учебном заведении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
Сообщается, что 22 марта 2021 года в социальной сети Интернет была опубликована информация об изнасиловании малолетнего, которое якобы имело место в гимназии города Запорожье.
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"По данному факту сотрудники ГУНП в Запорожской области приняли неотложные меры для выяснения обстоятельств происшествия в учебном заведении. Факт изнасилования, с учетом показаний участников события, свидетелей, а также проведенным медицинским осмотром, не нашел своего подтверждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно по результатам проверки составлен административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Кроме того, правоохранителями совместно с независимыми психологами проводится проверка наличия факта буллинга в учебном заведении.
Что было раньше
Так, в СМИ сообщалось, что якобы в запорожской гимназии №28 группа школьников во время перерыва засунули своему однокласснику в анальное отверстие бутылку.
Дополнение
В Херсонской области 13-летняя школьница стала жертвой буллинга - под видом ее сверстника одноклассницы выманили ее интимные фото и распространили их в ученическом чате.