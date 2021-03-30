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В поліції спростували інформацію про зґвалтування п'ятикласника в запорізькій гімназії

В поліції спростували інформацію про зґвалтування п'ятикласника в запорізькій гімназії

Київ • УНН

 • 14072 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Повідомлення, поширені в мережі Інтернет про зґвалтування малолітнього під час перерви однокласниками в запорізькій гімназії не відповідають дійсності. Наразі проводиться перевірка щодо наявності факту булінгу у навчальному закладі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

Повідомляється, що 22 березня 2021 року у соціальній мережі Інтернет була опублікована інформація про зґвалтування малолітнього, яке нібито мало місце в гімназії міста Запоріжжя.

Цитата:

"За даним фактом співробітники ГУНП в Запорізькій області вжили невідкладні заходи для з´ясування обставин події в учбовому закладі. Факт зґвалтування, з врахуванням показань учасників події, свідків, а також проведеним медичним оглядом, не знайшов свого підтвердження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо за результатами перевірки складено адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Окрім того, правоохоронцями спільно з незалежними психологами проводиться перевірка щодо наявності факту булінгу у навчальному закладі.

Що було раніше

Так, в ЗМІ повідомлялося, що нібито у запорізькій гімназії №28 група школярів під час перерви засунули своєму однокласнику в анальний отвір пляшку.

Доповнення

На Херсонщині 13-річна школярка стала жертвою булінгу - під виглядом її однолітка однокласниці виманили її інтимні фото і розповсюдили їх у учнівському чаті.

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