В полиции назвали наиболее криминальный район Киева

По состоянию на 30.11.2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9564 преступлений, раскрыто - 1783. Наименее уголовным районом оказался Подольский - 2514 совершенных преступлений, 1176 раскрытых.

Больше тяжелых совершили в левобережной части Киева. Больше всего убийств зафиксировано в Дарницком районе Киева - 17 случаев; больше изнасилований - в Деснянском и Шевченковском, по 3 случая в каждом; больше случаев нанесения умышленных тяжких телесных повреждений - в Деснянском районе, 27 случаев.

Больше всего разбойных нападений - в Соломенском районе, 80 случаев; больше ограблений - в Днепровском, 594 случая; всего краж - в Деснянском районе, 5016 случаев; всего краж из квартиры - в Дарницком районе, 734 случая; больше карманных краж - в метрополитене, 569 случаев; больше случаев мошенничества - в Шевченковском районе, 1454 случая; больше хулиганства - в Голосеевском районе, 66 случаев; всего угонов транспортных средств - в Дарницком районе, 243 случая.

Напомним, полиция Киева задержала злоумышленника, который совершил разбойное нападение и похищение иностранца.