У поліції назвали найбільш кримінальний район Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В 2017 році найбільше злочинів було скоєно в Деснянському районі Києва – там, станом на кінець листопада там скоїли майже 10 тисяч правопорушень. Про це у відповідь на запит УНН повідомляє поліція міста Києва.
Так, станом на 30.11.2017 року в Деснянському районі столиці було скоєно 9564 злочинів, розкрито – 1783. Найменш кримінальним районом виявився Подільський – 2514 скоєних злочинів, 1176 розкритих.
Найбільше тяжких скоїли в лівобережній частині Києва. Найбільше вбивств зафіксовано в Дарницькому районі Києва – 17 випадків; найбільше зґвалтувань – в Деснянському та Шевченківському, по 3 випадки у кожному; найбільше випадків нанесення навмисних тяжких тілесних ушкоджень – у Деснянському районі, 27 випадків.
Найбільше розбійних нападів – у Солом'янському районі, 80 випадків; найбільше пограбувань – у Дніпровському, 594 випадки; найбільше крадіжок – у Деснянському районі, 5016 випадків; найбільше крадіжок з квартири – у Дарницькому районі, 734 випадки; найбільше кишенькових крадіжок – у метрополітені, 569 випадків; найбільше випадків шахрайства – у Шевченківському районі, 1454 випадки; найбільше хуліганства – у Голосіївському районі, 66 випадків; найбільше незаконних заволодінь транспортними засобами – у Дарницькому районі, 243 випадки.
Нагадаємо, вчора повідомлялось, що поліція Києва затримала зловмисника, який вчинив розбійний напад та викрадення іноземця.