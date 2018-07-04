В начальной школе в США стрельба: есть жертвы

Так, по словам правоохранителей, когда преступник впервые открыл стрельбу за пределами площадки начальной школы Sunrise Point в Оверленд-Парке, под пули попали два нанятых подрядчика школы.



Сейчас школа не работает, а во время стрельбы в школьной здания не находилось ни одного студента.



Один из раненых работников позже скончался, сообщает полиция Оверленд-Парка. Другой остается в критическом состоянии. Полиция заявляет, что двое мужчин входили в состав группы из шести рабочих в этом районе, и подозреваемый по этому делу был также одним из подрядчиков. Позже полиция идентифицировала подозреваемого как 32-летнего Энтони Дэвида Грейбла из Канзас-Сити.



Рабочие находились в школе и проводили работы по восстановлению игровой площадки, и стрельба произошла после спора между рабочими, сообщает местное телевидение.



Грейбл убежал и пытался похитить авто с ближайшей автомойки, сообщает полиция. Правоохранители утверждают, что оттуда также раздавались выстрелы, но никто не пострадал.



Когда автоугон с мойки не удался, человек якобы попытался похитить другой автомобиль, который полиция описала как черный Denali 2011 года.



Позже полицейские сказали, что нашли брошенную машину, но подозреваемый еще был на свободе. Сообщается, что полиция окружила дом на одной из местных улиц в связи со стрельбой только к полудню, и Грейбл был вскоре задержан за пределами дома.



Имена жертв не были обнародованы. Мотив также остается пока неизвестным.



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