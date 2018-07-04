В початковій школі у США стрілянина: є жертви

Так, за словами правоохоронців, коли злочинець вперше відкрив стрілянину за межами майданчику початкової школи Sunrise Point в Оверленд-Парку, під кулі потрапили два найманих підрядники школи.



Наразі школа не працює, а під час стрілянини в шкільній будівлі не знаходилось жодного студента.



Один з поранених працівників пізніше помер, повідомляє поліція Оверленд-Парку. Інший залишається в критичному стані. Поліція заявляє, що двоє чоловіків входили до складу групи з шести робітників у цьому районі, і підозрюваний у цій справі був також одним з підрядників. Пізніше поліція ідентифікувала підозрюваного як 32-річного Ентоні Девіда Грейбла з Канзас-Сіті.



Робочі знаходились у школі та проводили роботи з відновлення ігрового майданчика, і стрілянина трапилась після спору між робітниками, повідомляє місцеве телебачення.



Грейбл втік та намагався викрасти авто з найближчої автомийки, повідомляє поліція. Правоохоронці стверджують, що звідти також лунали постріли, але ніхто не постраждав.



Коли автоугін з мийки не вдався, чоловік нібито спробував викрасти інший автомобіль, який поліція описала як Чорний Denali 2011 року.



Пізніше поліцейські сказали, що знайшли машину, покинуту, але підозрюваний ще був на волі. Повідомляється, що поліція оточила будинок на одній з місцевих вулиць у зв'язку зі стрільбою тільки перед полуднем, і Грейбл був незабаром затриманий за межами будинку.



Імена жертв не були оприлюднені. Мотив також залишається наразі невідомим.



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